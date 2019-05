BOURDEAU, Pierre



À Boucherville, le 2 février 2019, est décédé à l'âge de 74 ans, M. Pierre Bourdeau, époux de Mme Ghiscelaine Bélisle. Il était le fils de feu Marthe Normandin et de feu René Bourdeau, précédé de son frère feu Robert Bourdeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Julie (Éric), ses petits-fils, ses belles-soeurs et ses beaux-frères Guy (Denise), Marielle (Guy), Andrée (André), Hélène (Roger), Solange, Gérald (Ginette) et Denis, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 mai 2019, de 14h à 16h, suivra une liturgie de la Parole à la chapelle à 16h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association de votre choix.