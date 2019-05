ÉTHIER, Thérèse



À Montréal, le 29 avril 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Thérèse Éthier, épouse de Jean-Paul Caron, demeurant à Montréal.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Sylvain Caron, Linda Caron (Stéphane Langlois), Martin Caron (Anick Bonhomme) et René Caron, ses petits-enfants: Nicolas, Olivier et Yannick, son frère Claude Éthier (Yolande Mercil), sa soeur Madeleine Éthier (Fernand Parisien), ses beaux-frères et belles-soeurs: Jean-Marie, Yvette, Monique, Clément, Yolande, Annette, ainsi que leurs conjoints/conjointes, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 5 mai 2019, dès 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 ave Beaumont, Ville Mont-RoyalSuivra une célébration à 14h au complexe.La famille tient à remercier le personnel du 6e étage de l'Hôpital Fleury pour les bons soins prodigués.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation des maladies du coeur, des formulaires seront disponibles au salon.