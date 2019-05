LANGEVIN (née GAUTHIER)

Thérèse



Au Manoir St-Patrice de Laval, le 26 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Madame Thérèse Gauthier Langevin, épouse de feu M. Jean-Louis Langevin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Monique), André (Susan), Robert (Johanne) et Diane (Daniel), ses petits-enfants Yanick, Patrice, Maxime, Valérie, Samuel, François, Mathieu, Maryse, Steve et Andrew, ses 12 arrière-petits-enfants, 1 arrière-arrière-petit-fils. Elle quitte également sa soeur Rita, son frère Noël (Micheline), sa belle-soeur Simonne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 4 mai 2019 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 17h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.