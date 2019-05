ST-CYR, Marguerite (née Dalpé)



À Saint-Jérôme, le 25 avril 2019, à l'âge de 93 ans, entourée de ses enfants Francine (Jean-Pierre) et Michel (Victoria) et de ses petits-enfants Patrick, Isabelle (Étienne) et Véronique, est décédée Madame Marguerite Dalpé, veuve de Monsieur Georges St-Cyr.Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses 6 petits-enfants, ses 9 arrière-petits-enfants, sa petite-fille de coeur Britanie Brissette, son frère Robert et sa soeur Hélène, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 mai dès 10h00, en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption. Les funérailles auront lieu la même journée à 11h00.