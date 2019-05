HERRON, Danielle



À la Maison Victor-Gadbois de St-Mathieu de Beloeil, le 29 avril 2019, à l'âge de 62 ans, est décédée Danielle Herron (née Briand), épouse de Ronald Herron.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Catherine, Véronik (François Sévigny), ses petits-enfants Audrey, Ève et Maël, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 mai 2019 de 18h à 21h ainsi que le samedi 4 mai dès 9h ausuivi à 11h30 d'une cérémonie à la salle commémorative du même lieu.Afin que plusieurs autres personnes atteintes d'un cancer puissent bénéficier des soins extraordinaires que Danielle a reçus, des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés et encouragés.www.maisonvictor-gadbois.com/faire-un-don