BRAULT, Gertrude



À Laval, le 20 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Gertrude Brault, épouse de feu M. Jean-Paul Loiselle.Elle laisse dans le deuil son frère Roger (Claudette), son neveu et filleul Roger Jr. (Johanne Bouchard), sa nièce Christine, plusieurs autres neveux, nièces et amis, ainsi que les membres de la chorale de la Résidence Au Fil De L'Eau.La famille vous accueillera le dimanche 12 mai 2019 de 10h30 à 13h30 à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 13h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité-de-la-Santé, à la Fondation Marie-Clarac et à l'Institut de Cardiologie de Montréal.