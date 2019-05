HOYSE MONAST, Rita



À Montréal, le 26 avril 2019, est décédée Mme Rita Hoyse, épouse de feu Fernand Monast.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Jeanne et Berthe, ses frères René, Gérard, Alfred et Clarence, sa belle-fille Danièle, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe :le dimanche 5 mai 2019 de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon même à 17h.