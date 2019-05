Avengers: Endgame: une version encore plus longue du film a été tournée

Vous trouviez Avengers: Endgame un peu «court» avec sa durée d’un peu plus de trois heures? Sachez que le film pourrait être encore plus long, puisqu’une version allongée de la bataille finale aurait été tournée avant d’être finalement mise au rancart.

ATTENTION, CE TEXTE PEUT CONTENIR DE LÉGERS DIVULGÂCHEURS!

En entrevue avec le New York Times, les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely ont dévoilé qu’ils avaient écrit et tourné un affrontement final «encore beaucoup plus long», composé de trois actes distincts.

Dans une version préliminaire du scénario, les Avengers et leurs alliés prenaient même une «pause» en plein milieu du combat pour planifier la suite de leur tête-à-tête avec Thanos.

Toutefois, McFeely a confié que la scène «ne fonctionnait pas bien», notamment parce que la conversation stratégique entre les différents personnages à un moment aussi névralgique ne semblait pas authentique. Il leur aurait par ailleurs été nécessaire de trouver un endroit pour se mettre à l’abri en pleine bataille, note Markus, ce qui n’était pas non plus extrêmement naturel dans le cadre de la scène.

Maintenant que le public sait que des segments supplémentaires ont été tournés et existent forcément quelque part, aurons-nous éventuellement droit à une version allongée d’Avengers: Endgame?

C’est à suivre, mais, après avoir eu l’occasion d’entraîner notre vessie pendant les trois heures de la version initiale, on est déjà prêts pour une aventure encore plus longue!