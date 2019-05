SÉNÉCAL, Guy



À Montréal, le lundi 29 avril 2019 est décédé, à l'âge de 90 ans, M. Guy Sénécal, époux de Mme Lorraine Lacroix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Denis (Francine), Yvon (Francine) et Marc (Isabelle), ses petits-enfants Gabriel, Félix et Lydia, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 4 mai 2019 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.