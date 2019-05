HUBERDEAU, André



À Laval, le 27 avril 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. André Huberdeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Mélanie et Sylvain, ses petits-enfants Maëva et Kendrick Marley, ses frères et soeurs Normande, Clément, Marc, Aurèle, Claire et Denise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexele dimanche 5 mai 2019 de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 17h au salon même.