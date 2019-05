Billboard Music Awards: les filles (et BTS) volent le show

Mais revenons à Tay-Tay. Heureusement qu’elle pouvait s’appuyer sur une mise en scène colorée, qui comprenait une fanfare rose et des acrobates qui survolaient la scène en s’agrippant à des parapluies. Ce spectaculaire déploiement a fait oublier la tiédeur de son single et sa prestation peu inspirée.

Sensuelle dans un costume révélateur que n’aurait pas renié Madonna, Halsey a été pas mal plus convaincante quand elle est venue chanter son méga-hit Without Me sur fond de danse contemporaine.

Parlant de la Madone, la reine de la pop a prouvé qu’elle était loin d’être prête à céder sa couronne aux jeunes Ariana Grande et Ciara. Dans un numéro visuellement épatant où on l’a vue danser avec des hologrammes d’elle-même, Madonna a chanté sa nouveauté Medellin avec le Colombien Maluma. On raconte que cette seule performance a coûté 5 millions de dollars US, rien de moins.