ST-MAURICE, Léopold



De Saint-Eustache, le 21 avril 2019, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Léopold St-Maurice, époux de feu Violette Gauthier et père de feu Pierrette Valois.Il laisse dans le deuil son fils Michel (Dianne), ses petits-enfants: Carole, Manon, Stéphane, Steve, Patrick et Mélanie, ses arrière-petits-enfants et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 mai de 13h à 16h30 au:147, ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h30 en la chapelle du complexe et ses cendres seront déposées au columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache.