Céline en haute couture pour ELLE

Céline se paie un nouveau trip mode, mais, cette fois, dans les pages du ELLE américain. La diva québécoise s’est prêtée à une séance photos de haute couture devant l’objectif de Tom Munro, un célèbre photographe britannique ayant notamment travaillé avec Madonna, Nicole Kidman, Lady Gaga et Rihanna.

Au fil des clichés, la chanteuse étrenne des créations des plus grands couturiers, comme Armani, Givenchy, Valentino, Dior et Chanel.

Le styliste français Charles Varenne était responsable du shooting. Il s’agissait d’un nouveau collaborateur pour Céline Dion, qui avait l’habitude de recourir aux services de Law Roach ou Pepe Muñoz depuis quelques années.

L’entretien qui accompagne ce diaporama n’apprendra rien de bien neuf aux fans de l’artiste de 51 ans. On y parle notamment de son titre d’égérie de L’Oréal Paris, de son spectacle en résidence à Las Vegas qui s’achève le mois prochain, de sa tournée mondiale Courage qui s’amorce cet automne et de son album en anglais à paraître plus tard cette année.