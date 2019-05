Comment faire accepter l’idée de cette adoption par mon mari ?

Nous avons un fils unique marié à une jeune femme à qui nous pensons avoir toujours fait une place parmi nous. De son côté, on n’a jamais ressenti une très grande volonté de s’intégrer à notre culture familiale. Issue d’une famille de cinq enfants, elle nous a très vite fait sentir que la force vitale venait de son clan. Que celui-ci avait une longueur d’avance sur notre petite cellule de trois.

Notre fils a embarqué dans son clan avec facilité, vu que c’est un garçon qui aime le monde et qu’il est ouvert à se lier facilement. Dans les grands comme dans les petits moments de réunion familiale, la famille de sa blonde mène la parade et obtient toujours la faveur au détriment de la nôtre.

Ils sont ensemble depuis dix ans, et malgré leurs efforts, elle ne réussit pas à tomber enceinte en dépit des nombreux essais en clinique de fertilité. Mon mari et moi trouvons ça bien triste vu que c’est notre seul enfant. Mais devant ce mauvais coup du sort, ils ont décidé de réagir vigoureusement en s’engageant dans une démarche d’adoption à l’étranger.

Ils ont pris cette décision sans nous en parler vraiment. Ils nous ont mis devant un fait accompli et mon mari ne le prend pas. D’autant moins qu’il n’a pas du tout envie de se retrouver grand-père d’un enfant avec des particularités physiques qui diront au premier regard qu’il n’est pas de leur sang.

Je sais pertinemment que, quel que soit notre avis sur la chose, ça ne nous regarde pas. Mais s’ils nous en avaient parlé avant de procéder, il me semble qu’on aurait pu leur expliquer les réticences de mon mari, et peut-être auraient-ils jeté leur dévolu sur un enfant qui nous ressemble plus ? Là, je suis prise entre l’arbre et l’écorce. C’est-à-dire entre un mari qui rejette complètement l’idée et qui ne veut pas en parler à son fils, et un couple à qui je suis incapable de montrer mon intérêt personnel pour la chose pour ne pas déplaire à mon mari. C’est tellement inconfortable comme situation. Quels seraient les arguments à utiliser pour qu’il accepte la décision de notre fils et de sa blonde ?

Non, mais d’où sort-il ce mari aussi peu ouvert à la différence ? Dans quel monde vit-il pour se croire ministre plénipotentiaire de la vie de son fils majeur et vacciné ? Je ne conçois même pas que vous puissiez vous laisser dominer par un être aussi sans cœur et chercher à le convaincre autrement que par la simple logique du droit de votre fils et de sa compagne de mener leur vie de couple comme ils l’entendent. À la lecture de votre lettre, je me suis demandé si l’adhésion totale de votre fils à la famille de sa compagne n’était justement pas due au fait qu’il y avait trouvé des gens qui ont du cœur, pour pallier son absence dans votre noyau familial.