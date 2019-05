LACHANCE GRAVEL, Mariette



De Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 9 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Mariette Gravel, épouse de feu M. Philibert Lachance.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzie (Réal), Normand et Carole (Pierre), ses petits-enfants François, Julie-Kim, Mathieu et Katherine, sa belle-soeur Rita (feu Claude Gravel), ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à la:2125, RUE NOTRE-DAME, LACHINE, QCle samedi 4 mai dès 14h suivi d'une cérémonie à 16h30 à la chapelle.