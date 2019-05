De l’influence à l’indifférence

Aujourd’hui le 1er mai, Fête internationale des travailleuses et travailleurs, y a-t-il vraiment de quoi se réjouir lorsqu’on assiste à la montée en puissance de l’extrême droite dans plusieurs pays et qu’on entend le triste bilan du prix Nobel d’économie, Joseph Stiglitz, sur l’aggravation des inégalités dans le monde ?

Sur le thème du Québec que l’on veut, les syndicats et groupes communautaires manifesteront en réclamant des services publics de qualité, de meilleurs salaires, de bonnes retraites, une fiscalité plus juste, des emplois de qualité, de bonnes conditions de travail et encore plus.