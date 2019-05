CHARETTE, Jacques



À Verdun, le 23 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jacques Charette, époux de Mme Marlène Simon. Il rejoint sa fille Line.Il laisse dans le deuil ses garçons Marc (Anne-Marie) et Patrick (Chantal), ses petits-enfants Mélissa, Yohan et Abigaël, ses frères Jean-Yves (Denise) et Serge, ses soeurs Jacqueline (Léo), Lucille et Diane (Gilles), ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 mai 2019 de 15h à 19h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2630 rue Notre-Dame Ouest, MontréalVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec (diabete.qc.ca).