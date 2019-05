PILON, Juliette (née Lagrange)



À Pierrefonds, le 29 avril 2019, est décédée Juliette Lagrange Pilon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Diane), Denis (Carole), Mario, Céline (Mario), Pierre (feu Carole) et Manon (Martin), sa soeur Isola Marceau, ses dix petits-enfants, ses cinq arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église Ste-Geneviève (16075, boul. Gouin O., Ste-Geneviève (Qc) H9H 1C7) le samedi 4 mai à midi et les funérailles suivront à 13h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal (514-369-0800) seraient appréciés par la famille.Funérailles confiées à:voluntas.ca | (514) 695-7979