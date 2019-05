LEMYRE, Suzanne



À Westmount, le 22 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Suzanne Lemyre, épouse de M. Marcel Dussault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Yves) et Nicole (Richard), ses petits-enfants: Mathieu, Francis, Simon et leur conjointe, ses six arrière-petits-enfants ainsi que ses belles-soeurs, son beau-frère et plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 mai 2019 de 15h à 20h au complexe funéraire:Un hommage sera tenu en la chapelle du complexe le même jour à 20h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Château Westmount pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Montréal serait apprécié en sa mémoire.