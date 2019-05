THERRIEN, Gilles



Résidant à Varennes, natif de Saint-Hubert, est décédé, suivant un valeureux combat de 13 ans contre le cancer, le 23 avril 2019, à l'âge de 57 ans, Gilles Therrien, fils de feu Paul Therrien et de feu Thérèse Beauchemin.Conjoint de feu Lyne Martineau, il laisse dans le deuil sa fille Nancy Therrien (Carl Maillé), sa petite-fille Roselyne Maillé, son épouse Sylvie Mercure et ses enfants Dominique (Martine), Éric et Patricia (Jonathan), ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que ses amis, tout particulièrement Paul Dacamara.Un évènement commémoratif sera organisé ultérieurement au domicile familial, pour un dernier salut.La famille apprécierait grandement qu'un don soit envoyé à la Maison Victor-Gadbois où il a terminé sa vie dans la dignité et la sérénité, au lieu de fleurs.BOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941