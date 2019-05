Ils nous ont volés!!!

LAS VEGAS | C’est une bonne vieille habitude. Quand on arrive en ville, jaser avec le chauffeur de taxi. Ils savent tout, ils entendent tout. Le mien, qui me conduisait de l’aéroport à l’hôtel, s’appelle Ed Rodriguez et vient du Nouveau-Mexique. La cinquantaine.

À un moment donné, j’ai posé une question sur les Golden Knights. Il est resté stoïque. J’ai ajouté qu’en 45 ans de journalisme, je n’avais jamais vu pareille erreur d’arbitrage que ce cinq minutes. Pire que le but d’Alain Côté.

LE COEUR BRISÉ

Il a freiné fort. Presque arrêté. Puis, il s’est retourné et m’a demandé : « Vous pensez vraiment ce que vous venez de dire ? » Et il est parti : « On s’est fait voler ! C’est une honte ! Tout le monde a eu le cœur brisé à Vegas », a-t-il dit et redit.

Je lui ai demandé comment il se faisait que les Golden Knights aient gagné à ce point le cœur des gens : « Ils ont emmené dans la ville des bons gars. On l’a tous senti ».

J’ai fait le même coup avec la réceptionniste, avec le valet pour les bagages, avec le concierge, avec le responsable de la piscine...

Globalement, même réponse : tout le monde a eu le cœur brisé.