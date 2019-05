Japon : nouvel empereur et enjeux cachés

La résignation de l’empereur japonais et l’intronisation du nouvel empereur paraissent en surface obéir à des rituels sobres et gentillets. En réalité, l’arrivée du nouvel empereur est l’enjeu de luttes politiques féroces.

Pendant des siècles, les empereurs japonais ont excercé très peu de pouvoirs. Ils servaient de paravents à des familles riches ou au shogun, qui gouvernaient à leur place. Les empereurs avaient pris l’habitude de renoncer jeunes au trône, pour faciliter la tâche à ceux qui gouvernaient à leur place.

Il faudra attendre 1868 pour qu’un empereur reprenne véritablement le pouvoir. Cet empereur modernisera le Japon et il en fera un pays industrialisé. Renoncer au trône est donc un geste symbolique historique lourd, même si tous le monde s’accorde à penser que l’empereur est vieux et malade.

Modifier la constitution

Ensuite, Shnzo Abe, le premier ministre japonais, cherche à modifier la constitution japonaise. Une constitution qui a été imposée par les Américains et leurs alliés suite à la défaite du Japon lors de la Seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, le nouvel empereur a déclaré qu’il allait agir «selon la constitution». Il y a trente ans, son père, lors de son discours d’intronisation, avait plutôt dit qu’il allait «protéger la constitution». Ce n’est pas du tout la même chose.

Le nouvel empereur déclare en fait qu’il ne fera pas obstacle à de nouveaux changements constitutionnels. Et ces changements constitutionnels pourraient être nombreux, s’il n’en tenait qu’à Shinzo Abe et à ses partisans ultra-conservateurs. Abe cherche non seulement à abroger les dispositions pacifistes incluses dans la constitution japonaise, mais il veut aussi en abroger certaines clauses qui protègent les droits des Japonais.

C’est que Shinzo Abe se déclare ouvertement un admirateur de son grand-père maternel, Nobuseke Kishi, ex-premier ministre du Japon très contesté, et surtout ancien ministre important du cabinet fasciste qui a dirigé le Japon pendant la Deuxième guerre mondiale.

Restaurer le pouvoir de l’empereur

Enfin, certains Japonais veulent que l’empereur retrouve une partie de son rôle politique d’antan. Depuis des décennies, des dirigeants japonais très conservateurs cherchent à redonner à l’empereur un rôle plus actif, tout en renforçant sa place symbolique dans la société. Ainsi, l’empereur reçoit-il de plus en plus de dignitaires étrangers, ce qu’il ne faisait pas auparavant. Ainsi encore, la chronologie par période de règne a été réintroduite, alors que les Américains l’avaient abandonnée.

Tous ne sont pas d’accord avec ce rôle renforcé de l’empereur. À commencer par l’empereur lui-même. C’est pourquoi dans son discours il a aussi mentionné qu’il était un «symbole de l’État». Par-ailleurs, les forces sociales plus à gauche s’opposent à un renforcement des pouvoirs de l’empereur. À n’en pas douter, même le cabinet de Shinzo Abe est divisé sur cette question.

Mais petit à petit, inlassablement, les forces japonaises les plus conservatrices travaillent à rejeter une partie de l’héritage politique imposé par les Américains. L’empereur est au centre de leurs plans.