Je sors, je reste

Coup de cœur

Festival

Jamais Lu

Photo courtoisie

Ayant désormais atteint sa 18e édition, le festival du Jamais Lu présentera à partir de ce soir des textes de théâtre autour du thème Franchir les solitudes. Des artistes francophones, autochtones et anglophones seront ainsi invités à présenter leurs plus récentes œuvres pour qu’ainsi soit rassemblées sur une même scène des cultures qui trop souvent s’ignorent. C’est plus de 50 auteurs et autrices qui présenteront cette année leurs créations.

Ce soir à 18h au Théâtre Aux Écuries, 7285 rue Chabot

Je sors

Lancement

Escabo

Photo courtoisie

S’étant illustré à travers de nombreux concours prestigieux au Québec dont Ma Première Place des Arts et le Festival international de la chanson de Granby, le groupe Escabo lance ce soir son premier EP intitulé Tous semblables. Un album comportant 5 chansons aux sonorités pop-folk et parsemé de poésie.

Ce soir à 17h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Festival

Ciné Vert

Photo courtoisie

Une première édition du festival Ciné Vert sera présentée à partir de ce soir autour du thème de la transition écologique. Quatre films documentaires seront projetés pour qu'ensuite puisse débuter des réflexions et des échanges sur la question du réchauffement climatique. Une première tentative pour ce festival qui souhaite passer de la réflexion à l’action.

À partir de ce soir à 18h au Ausgang Plaza, 6524 rue St-Hubert

Spectacle

Jérôme 50

Photo courtoisie

Ayant lancé son premier album La hiérarchill en automne dernier et après un spectacle qui affichait complet en février, Jérôme 50 revient ce soir à Montréal pour le plus grand plaisir de ses fans. L’artiste propose ici un son résolument « chill », aux sonorités rock et au propos souvent très politiques.

Ce soir à 20h30 à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Spectacle

Arion Orchestre Baroque

Photo courtoisie

5e et dernier concert de sa 38e saison, Arion Orchestre Baroque présentera ce soir des pièces du grand répertoire classique, notamment de Vivaldi, Boccherini et Mozart, en compagnie du chef et violoniste baroque italien Enrico Onofri. Une thématique nocturne guidera les œuvres présentées tout au long de la soirée.

Ce soir à 19h à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal, 1339 rue Sherbrooke Ouest

Exposition

La virée des Ateliers

Photo courtoisie

Près de 100 créateurs donneront accès au public à leurs ateliers et à leurs œuvres d’art. Pour les passionnés de bijoux, de tableaux, de mode ou d’arts visuels, les créateurs y présenteront en primeur leurs toutes dernières créations. Une occasion unique de partir à la rencontre de ces artistes et artisans québécois.

Aujourd’hui de 11h à 20h sur la rue Parthenais, au cœur des Faubourgs

Je reste

Télé

THE WHITE PRINCESS

Photo courtoisie

Série de 8 épisodes inspirée du roman éponyme de Philippa Gregory, THE WHITE PRINCESS prend place dans l’Angleterre du 15e siècle. On y suit les aventures de Elizabeth d’York et de Henri Tudor, héritier des Lancastre, dont le récent mariage se révélera problématique à bien des égards.

Ce soir à 21h sur ICI ARTV

Livre

Le Canada dans le monde

Photo courtoisie

Véritable ouvrage d’introduction à la politique canadienne, ce recueil rassemble les textes et contributions d’une trentaine de spécialistes. On y propose une réflexion sur la place qu’occupe le Canada relativement à de nombreux enjeux au cœur des débats politiques actuels, notamment sur la question du réchauffement climatique, de la place des Autochtones dans les institutions publiques et les nouvelles technologies de l’information.

En librairie depuis le 30 avril 2019

Livre

Les chiens

Photo courtoisie

Écrit par l’auteur Francis-Joachim Roy, le roman Les chiens raconte l’histoire d’un dictateur de la ville de Port-au-Prince qui, pour être en mesure de réaménager les lois du pays à sa manière, suspend la constitution pendant 24 heures. Un livre qui explore, par l’humour et la fiction, le sort d’un peuple épuisé des dictatures nombreuses et contradictoires.

En librairie depuis le 18 mars 2019