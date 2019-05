La longue route du Hard Rock Casino

LAS VEGAS | Steven Butler se promenait dans le Hard Rock Hotel and Casino et laissait le bruit des machines, la musique rock tonitruante, les dizaines de boutiques et de restaurants aux couleurs criardes l’imprégner.

L’hôtel-casino est immense. Le Hard Rock n’a pas la réputation du Wynn, du Bellagio ou du Ceasar’s Palace, mais c’est rock, c’est américain et c’est Vegas.

Surtout, c’est dans The Joint, l’aréna du casino, que Steven Butler et Erik Bazinyan vont faire leurs débuts professionnels aux États-Unis. Demain soir et vous pourrez suivre gratuitement le combat à Ringtv.com.

Butler ne se promenait pas seul. Il marchait avec Jean-François Bergeron, son entraîneur et parfois grand frère.

« Jean-François, ce n’est plus un rêve. On est à Vegas. On va se battre pour Golden Boy. Il faut vivre le moment présent. On est là. Faut rester dans la bulle », lui répétait-il, comme s’il devait se convaincre que tout était vrai.

LE PREMIER VOYAGE DE CAROLINE

Le voyage a été tellement long. Pas les vols d’avion entre Montréal et Las Vegas. Le voyage entre le club Champion, où George Cherry a accueilli un gamin de 11 ans et le Hard Rock Casino.

« C’est vrai, la route a été longue. J’ai subi des crevaisons, j’ai été obligé de changer de pneus, j’ai eu des accidents. Mais je me suis relevé, j’ai appris les leçons et aujourd’hui, j’entreprends la dernière étape avant un championnat du monde », de dire Butler.

Les crevaisons, les accidents, vous en avez amplement entendu parler. Steven Butler a réglé ses dettes avec la justice et depuis deux ans, il est devenu un jeune homme solide et un sapré bon boxeur. Un gars de famille.

D’ailleurs, sa blonde Sayla, enceinte d’un deuxième enfant, est du voyage à Vegas. Et même Caroline, sa mère jeune et belle comme tout, est du grand grand voyage. Sayla rit en racontant l’aventure. Les deux jeunes femmes ont pris un vol Montréal-Atlanta-Las Vegas.

C’était le premier voyage en avion dans la vie de maman Butler. Disons que pour lui faciliter la vie, les hôtesses du vol vers Atlanta lui ont servi un grand verre de...tequila. La peur et le stress se sont envolés et hier, Caroline Bertrand savourait son Las Vegas à elle...

Mais tant la mère que la blonde ont leurs quartiers à elles. Butler ne change à rien à sa routine et se prépare avec ardeur pour son combat. Il dort tout seul.

UN ESCALIER ROULANT

En fait, Butler et Bazinyan vont mettre les pieds sur la première marche... d’un escalier roulant demain soir. Golden Boy Promotions a signé un gros contrat avec DAZN, la compagnie internet qui investit 1,6 milliard de dollars dans la boxe. Golden Boy a de nombreux combats à livrer et doit trouver de très bons boxeurs. Butler, Bazinyan et Yves Ulysse sont justement taillés sur mesure pour remplir cette partie du contrat.

Ulysse est déjà dans l’escalier. Aux deux autres de faire de même demain soir. Butler est impatient. Il a hâte de se battre. C’est en lui. Il aime la bagarre et la flambée d’adrénaline qu’il ressent quand il monte dans un ring est une drogue pour lui.

« Ça fait cinq mois que je ne me suis pas battu. Pour moi, c’est long. Mais j’en ai profité pour me préparer à la perfection. Mon poids est bon, je devrais arriver en pleine forme dans le ring au début de la soirée », de dire le jeune boxeur de 23 ans.

DEUX QUÉBÉCOIS À LAS VEGAS

J’adore cette journée qui précède la pesée. Les boxeurs ne s’entraînent pas, ils ne peuvent manger, ils piaffent d’impatience et sont toujours d’accord pour une jase qui s’éternise parce que ça les aide à passer le temps.

On était installés dans de larges fauteuils dans le lobby de la tour Paradise avec Camille Estephan et Antonin Décarie qui arrivaient de Montréal quand Erik Bazinyan est arrivé avec sa jeune femme et leur bébé.

Ils étaient accompagnés de Samuel Décarie et de Luc-Vincent Ouellet, les deux sommités qui vont préparer leurs mains et prendre soin des coupures pendant les combats. Luc-Vincent avait déniché un Whole Foods et sans doute que la commande d’épicerie de produits biologiques allait servir à réhydrater et nourrir les deux athlètes après la pesée de cet après-midi à 15 heures, Vegas Time.

Mais ce qui comptait, ce qui flottait dans l’air, c’était cette camaraderie, cette fébrilité d’avant les batailles, cet espoir de grands combats de championnat du monde, tout ce qui anime l’âme de ces guerriers.

Comme la nuit sacrée des chevaliers qui précédait les grandes batailles du Moyen-Âge...

Au Hard Rock Hotel and Casino...

Le décor a changé. Les chevaliers restent les mêmes.

Ils sont dans leur bulle. Ils se préparent au combat.