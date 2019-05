Le traversier de Trois-Pistoles toujours à quai

Le traversier de Trois-Pistoles-Les Escoumins n’est toujours pas en fonction, malgré qu’il ait été appelé en renfort pour pallier le manque de départs causés par les déboires de la traverse Matane-Côte-Nord.

Après que le navire de remplacement Apollo eut été retiré de la circulation pour être entré en collision deux fois avec des quais en février et mars, la Société des traversiers du Québec a demandé aux gestionnaires de la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins de commencer leur saison plus tôt, soit à Pâques plutôt que le 22 mai, en échange d’être subventionné durant cette période.

Selon le capitaine Jean-Philippe Rioux, la fabrication des arbres d’hélices, qui relient le moteur à l’hélice du bateau et qui étaient à bout d’âge, a alors été mise en priorité. Les pièces étaient prêtes tout juste avant Pâques, mais il a fallu attendre la validation des inspecteurs de Transport Canada. Les travailleurs ont aussi été ralentis par des marées basses trop hautes et n’ont pas encore pu installer les équipements.

«Depuis le début de la saison, à chaque fois qu’on règle un problème, il y en a un nouveau qui survient. C’est une bataille sans fin. Mais, on joue avec les éléments, ce n’est jamais pareil», dit le capitaine Jean-Philippe Rioux. Le service est très attendu selon lui.

«Au bureau on se fait bombarder d’appels de gens qui demandent quand on va partir. La réponse est encore la même : aussitôt qu’on va pouvoir», dit le capitaine.

Rappelons que le traversier de Rimouski vers Forestville représente aussi une alternative à la liaison maritime Matane-Côte-Nord, mais le bateau aurait foncé dans un quai le 26 avril et les départs sont annulés au moins jusqu’au 2 mai.

Actuellement, les piétons peuvent utiliser la liaison aérienne entre Mont-Joli et Sept-Îles ou Baie-Comeau et le CTMA Voyageur donnant priorité aux poids lourds fait aussi la traverse entre Matane et la Côte-Nord. Rivière-du-Loup-St-Siméon représente aussi une option.

Apollo en vente

La Société des traversiers du Québec (STQ) a par ailleurs mis l’Apollo en vente en publiant un appel d’intérêt. «Le premier objectif est d’essayer de le vendre à quelqu’un qui va l’opérer au Canada pendant au moins un an sans être revendu. Sinon, on va passer à l’étape de trouver quelqu’un qui va l’acheter soit pour le démanteler ou pour un autre usage», a dit Alexandre Lavoie de la STQ.