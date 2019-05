Les conservateurs s'adressent aux Québécois dans une publicité virulente contre Trudeau

OTTAWA – À moins de six mois des élections fédérales, les conservateurs lancent au Québec une publicité télévisée qui s’attaque de façon virulente au bilan du premier ministre Justin Trudeau.

«Incompétence, manque de jugement et scandales», peut-on entendre dans la vidéo qui fera son apparition sur les petits écrans de la province et sur le web dès mercredi soir. On peut y voir un château de cartes, affichant chacune le portrait de Justin Trudeau, en train de s’effondrer.

«Assez, c’est assez», ajoute-t-on dans le message publicitaire qui s’attaque notamment au déficit «sans fin» laissé par les libéraux.

Malgré le ton acerbe de cette publicité, le député conservateur Alain Rayes assure que le Parti conservateur du Canada (PCC) n’a pas l’intention de s’engager dans une campagne électorale négative.

«Notre objectif est de mettre en évidence les lacunes, les échecs de ce gouvernement-là [...] qui sont dus à l’incompétence du premier ministre et qui [vont] coûter de l’argent aux Canadiens et aux Québécois», a dit le lieutenant politique du PCC au Québec.

Du côté des libéraux, on estime que si la campagne prend une tangente négative, l’initiative ne viendra pas d’eux.

«Nous, on va rester dans le positif. On a de bonnes choses à dire sur ce qu’on a fait et sur ce qui s’en vient», a soutenu le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez.

Sa collègue au Tourisme et aux Langues officielles, Mélanie Joly, s’est de son côté montrée optimiste que les libéraux sauront défendre leur bilan.

«On a pris de bonnes décisions, que ce soit l’Allocation canadienne pour enfants, la baisse d’impôt ou notre plan environnemental», a-t-elle fait valoir.

- Avec Raymond Filion, TVA Nouvelles