«Les dieux de la danse»: un deuil rapide pour Serge Denoncourt

MONTRÉAL – Avec, à son horaire, des mises en scène à venir au Théâtre du Nouveau Monde (TNM), au Théâtre du Rideau Vert et à Juste pour rire, en plus de l’orchestration d’une comédie musicale en France, Serge Denoncourt s’est quasi réjoui de l’annulation des «Dieux de la danse», à Radio-Canada.

La compétition amicale animée par Jean-Philippe Wauthier – où Serge Denoncourt, Chantal Lamarre et Nico Archambault étaient juges des prestations de hip-hop, cha-cha-cha, tango et autres styles de danse de nos artistes – ne connaîtra en effet pas de cinquième saison l’automne prochain. L’annonce en avait été faite simplement, sur la page Facebook de l’émission, à la fin janvier dernier.

«Ç’a fait notre affaire, pour être honnête», a laissé tomber Serge Denoncourt en riant, lors d’une entrevue avec l’Agence QMI, mercredi.

«Il fallait que ça finisse à un moment donné, a poursuivi le créateur. Moi, j’étais bien occupé, Jean-Philippe (Wauthier) aussi... Mais ce n’est pas parce qu’on n’aimait pas ça. On avait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir!»

Magalie, une grande complice

Seulement ce printemps, l’homme de théâtre cumule les projets. La pièce «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», qu’il monte à partir du texte de Michel Marc Bouchard, prendra l’affiche au Théâtre du Nouveau Monde le 14 mai. Quelques-uns de ses acteurs fétiches, dont Éric Bruneau, Julie Le Breton et Magalie Lépine-Blondeau, s’y donneront la réplique.

Denoncourt fait également équipe avec Laurent Paquin et l’auteur Simon Boudreault dans l’élaboration de la comédie à «sketchs» «On va tous mourir», que Juste pour rire proposera au National, à Montréal, en juillet.

Un trio de producteurs français, dont fait partie Jean-Charles Mathey, a de surcroît fait appel à ses talents pour matérialiser la fresque musicale «Bernadette de Lourdes», dont les premières représentations seront données à Lourdes, de juillet à octobre, puis en tournée internationale par la suite. Serge Denoncourt parle d’une production à grand déploiement, d’un budget de 5 millions d’euros qui met notamment en vedette Eyma, Sarah Caillibot, David Ban et Christophe Héraut.

«Les producteurs m’ont appelé, a-t-il relaté. Ils avaient vu certains de mes spectacles à Montréal. Ils voulaient m’avoir et j’ai dit oui!»

Enfin, celui qui a commenté les hauts et les bas de notre petit écran pendant un an, en 2016-2017, à «C’est juste de la TV», réalisera un rêve en créant à sa façon le classique «Mademoiselle Julie», d’August Strindberg, au Théâtre du Rideau Vert, en mars et avril 2020.

Il y dirigera sa complice de longue date Magalie Lépine-Blondeau, de même que David Boutin et un autre comédien dont l’identité demeure à confirmer. Il s’agira là du seul drame de la programmation 2019-2020 du Rideau Vert, ce qui réjouit Denoncourt, fier d’hériter de ce créneau qu’il affectionne.

«Quand j’avais 20 ans, j’avais une liste de pièces que je voulais monter, a-t-il confié. Elle est presque complète, mais il me restait "Mademoiselle Julie". Je trouve que c’est l’un des plus grands personnages féminins qui n’a jamais été écrit, complexe et compliqué. Et j’avais l’actrice pour le faire, Magalie!»

La personnalité de cette dernière colle parfaitement à la Mademoiselle Julie de l’histoire, estime Denoncourt, qui collaborera ainsi pour une huitième fois avec la Nadine Legrand de «District 31». Magalie Lépine-Blondeau a joué sous ses ordres dans «Cyrano de Bergerac», «Un tramway nommé désir» et «Électre», pour ne nommer que ces titres.

«C’est moi le premier qui a engagé Magalie pour de grands rôles au théâtre, s’est enorgueilli Serge Denoncourt. C’est une grande, grande comédienne. Puisque je l’ai connue quand elle était très jeune, on a développé une complicité et je peux l’amener très loin. Elle me connaît bien et sait ce que j’aime ou pas. On est un bon "match"!»