Les libérations syndicales ont coûté 19,6 M$ entre 2014 et 2018

Ce montant, qui est le plus élevé depuis au moins 2014, représente une augmentation de la facture pour la société d’État de 17,6 % par rapport à la cuvée précédente.

Il est toutefois important de rappeler que la dernière année a été plutôt mouvementée entre la direction et les employés qui ont multiplié les pourparlers. Hydro-Québec, qui compte plus de 19 500 travailleurs, a renouvelé les conventions collectives de sept de ses huit syndicats.

Depuis 2014, le montant total des salaires versés lors d’activités syndicales chez Hydro-Québec s’élève à environ 55 millions $. En moyenne, l’employeur paie entre 34 % et 37 % de la facture, la différence est assumée par les syndicats. Il peut s’agir de rencontres pour le renouvellement des conventions collectives, mais également en matière de santé et sécurité et de relations de travail.