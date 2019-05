Mai 2019: voici les jeux gratuits PlayStation et Xbox

Comme à leur habitude, Microsoft et Sony ont annoncé cette semaine les jeux que les membres Xbox Live Gold et PlayStation Plus pourront télécharger gratuitement en mai.

L'offre de Microsoft ne soulèvera peut-être pas les foules ce mois-ci, mais les jeux proposés par Sony en mai risquent d'en réjouir plus d'un avec deux titres indie acclamés autant par la critique que par le public.

PlayStation Plus

Overcooked (PS4)

What Remains of Edith Finch (PS4)

Xbox Games with Gold