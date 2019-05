Match... économique: Honda Civic vs Nissan Leaf

Régulièrement, on me pose cette question. La voiture électrique est-elle avantageuse d’un point de vue financier?

Certains affirment que les voitures à essence coûtent beaucoup moins cher pendant que d’autres affirment le contraire.

Tentons donc d’y voir plus clair.

Faisons une comparaison entre les deux voitures les plus vendues dans leurs catégories respectives, soit la Honda Civic et la Nissan Leaf.

Je suis allé visiter deux concessionnaires afin d’avoir une idée précise de mes paiements mensuels si je voulais acheter ces voitures. Je leur ai demandé de calculer mes paiements sur 60 mois.

Les versions pour lesquelles j’ai demandé un prix étaient:

a) La Nissan Leaf SV de 40 kWh, qui offre les jantes en alliage d’aluminium, Apple Car Play et Android Auto, les systèmes d’avertissement sur l’angle mort et de trafic transversal, le siège conducteur à huit réglages électriques, les sièges chauffants avant et arrière, le volant chauffant, etc.

b) La Honda Civic EX berline (une version populaire) offre les jantes en alliage d’aluminium, Apple Car Play et Android Auto, le système d’alerte de collision avant et de sortie de voie, le siège conducteur à huit réglages électriques, les sièges chauffants à l’avant, le toit ouvrant, la transmission CVT, etc.

Il s’agit donc de deux voitures de milieu de gamme qui offrent un équipement assez similaire.

C’est ainsi que le concessionnaire Nissan a calculé que la Leaf me coûterait 631,00$ par mois tout inclus (taxes, transport et préparation, rabais du Québec + nouveau rabais du Canada, etc.).

Chez Honda, j’ai obtenu le prix suivant: 514,00$ par mois tout inclus (taxes, transport et préparation, etc.).

Prix de l’énergie

Ajoutons maintenant les paiements mensuels moyens en énergie.

La cote de consommation de la Civic EX est de 7,1 L/100 km pendant que celle de la Leaf est de 18 kWh/100 km.

Pour être réaliste, j’ai ajouté 15% à ces moyennes de consommation en fonction du climat, du mode de conduite, de la vitesse, etc. qui sont tous des facteurs qui rehaussent généralement notre consommation moyenne au Québec.

J’ai calculé le prix du litre d’essence à 1,35$ le litre et le prix du kWh d’électricité à 10,8 cents.

Si ces deux voitures parcourent 20 000 km par année, la Honda Civic coûtera environ 185$ par mois de carburant contre environ 37$ d’électricité par mois pour la Nissan Leaf.

Ainsi, dès le premier mois, la Nissan Leaf vous coûtera moins cher que la Civic puisque le paiement mensuel (coût du véhicule + «carburant») moyen de la Nissan Leaf sera de 668$ alors qu’il sera de 700$ par mois pour la Civic. Ainsi, vous sauverez environ 1900$ avec la Nissan Leaf en cinq ans... sans compter les coûts qui suivent.

Et l’entretien...

Alors que les coûts d’entretien moyen d’une Honda Civic peuvent s’élever à plus de 1000$ sur cinq ans et 100 000 km, ceux de la Leaf risquent d’être au moins 40% moindres vu qu’il n’y a pas de changements d’huile, de filtre à l’huile, etc., et que les freins durent plus longtemps.

La borne de recharge

L’installation d’une borne de recharge à domicile est généralement recommandée pour une voiture 100% électrique. Le coût d’une bonne borne (incluant l’installation et duquel on soustrait le rabais gouvernemental) peut avoisiner les 900$ à 1500$. Faisons donc une moyenne et considérons 1200$ au total, soit 20$ par mois sur une durée de 60 mois. Par ailleurs, dans le cas précis de la Leaf, le chargeur fourni par le constructeur peut aussi fonctionner comme chargeur de niveau 2, ce qui peut même vous dispenser d’acheter une borne.

Les assurances

Certaines compagnies d’assurance offrent des rabais spécifiques pour les véhicules électriques. Cela peut donc faire en sorte que les coûts d’assurance de la Leaf soient moins élevés que ceux de la Civic. Chaque personne et chaque dossier étant différent, je ne mettrai pas de prix sur cet aspect de la comparaison.

La valeur de revente

Après cinq ans, la Nissan Leaf 40 kWh devrait valoir entre 14 000$ et 18 000$ contre approximativement de 9000$ à 14 000$ pour la Honda Civic. Faisons donc une moyenne à 16 000$ pour la Leaf et à 11 500$ pour la Civic.

Ainsi, après cinq ans, vous pourriez sauver environ 5600$ en achetant la Nissan Leaf plutôt que la Honda Civic... si vous achetez la borne. Si vous utilisez la borne fournie par Nissan, vous sauverez au moins 6500$.

C’est donc un pensez-y-bien.