Pavel Datsyuk ne reviendra pas avec le SKA de Saint-Pétersbourg

C’est terminé pour Pavel Datsyuk avec le SKA de Saint-Pétersbourg dans la Ligue continentale de hockey (KHL), ce qui pourrait signifier son retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Après trois saisons passées en Russie, l’ancien joueur des Red Wings de Detroit a annoncé sur Twitter mardi que le volet de sa carrière dans cette ville était derrière lui. Cette déclaration a ravivé les rumeurs concernant son retour dans la LNH la saison prochaine, plus spécifiquement avec le seul club pour lequel il a joué : les Red Wings.

En janvier dernier, son agent Dan Milstein avait ouvert la porte à ce scénario.

«Je peux vous dire que Pavel n’est pas prêt à abandonner le hockey dans les prochaines années, avait affirmé Milstein à Match TV en Russie, selon le site NHL.com. C’est à lui de décider s’il veut jouer en Amérique ou dans la KHL.»

L’agent avait précisé que Detroit constituait l’option la plus logique pour Datsyuk.

«Pavel est plus lent au fil des ans, mais ses habiletés et sa vision sont toujours là, avait mentionné Milstein. Je crois que ce serait merveilleux et approprié pour lui de revenir en Amérique du Nord. Il peut être un centre sur une deuxième ou troisième ligne, ou un ailier sur une première ou une deuxième ligne, et jouer sur la première unité du jeu de puissance.»

Le joueur de centre, qui a remporté trois fois le trophée Frank-Selke et quatre fois le Lady-Byng, pourrait toutefois décider de prendre sa retraite ou de jouer ailleurs en Russie.

Il a récolté seulement un but et six mentions d’aide en 12 rencontres éliminatoires cette saison pour le SKA, éliminé en demi-finale. Durant le calendrier régulier, le Russe compté 12 buts et amassé 42 points en 54 parties.