[PHOTOS] La «coupe dinosaure» pour les chats: ça existe!

Consternation ce matin au siège social du Sac de Chips.

Alors que, comme tous les matins, nous épluchions les actualités internationales les plus loufoques, les potins showbizz les plus disgracieux et les pages Spotted les plus pittoresquement hautes en couleur, une personne nous a pointé du doigt un phénomène nouveau dans le merveilleux monde de nos amis les animaux.

En effet, il appert que des êtres humains cruels aient délibérément pris la décision de tondre les poils de leur félin de façon à ce que ce dernier ressemble à un dinosaure (ou à un dragon).

Avec une crête dans le dos pis toute!

Ewww. Méchants humains!

On ne devrait pas accorder de permis de toilettage à des gens qui osent faire ça à un chat.

Avez-vous remarqué qu’aucun des chats en question n’a l’air heureux?

Dans notre temps, une célèbre maxime se disait comme suit: «Leave Britney Alone!». On pourrait aujourd’hui la remplacer par: «Cr**sez patience aux chats!»

Si un jour on croise une pauvre bête affublée d’une telle coupe de poils, on appelle la SPCA!

