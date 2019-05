Plusieurs groupes souhaitent mettre fin des actions à votes multiples chez Bombardier

MONTRÉAL – Plusieurs investisseurs menés par le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) souhaitent mettre fin à la structure d'action à droit de vote multiple en place chez Bombardier lors de l'assemblée annuelle des actionnaires jeudi à Montréal.

Actuellement, les descendants de la famille Bombardier détiennent, grâce à ce système, 50,9 % des droits de vote de la compagnie, alors qu'ils ne possèdent que 12,2 % des actions du géant montréalais.

Or, certains investisseurs veulent faire changer cela. C'est notamment le cas de l'Office d'investissement du régime de pension du Canada qui indique, sur son site internet, qu'elle votera en faveur d'une proposition demandant de mettre fin à la structure de vote multiple.

Les services de conseil en vote par procuration Glass Lewis et International Shareholder Services ont aussi pris position en faveur des mesures proposées par le MÉDAC.

Le coordonnateur du Mouvement, Willie Gagnon, souhaite avoir l'occasion de discuter de la structure d'actions lors de l'assemblée d'actionnaires.

«On n’est pas contre les actions à votes multiples, mais on trouve que ç’a fait son temps chez Bombardier», avait-il dit au «Journal de Montréal» en avril.

Bombardier a reconnu, dans son avis de convocation, que plusieurs grands acteurs du monde de l’investissement se questionnent sur la pertinence des actions à votes multiples, citant notamment les politiques de la Fédération des caisses Desjardins et le Régime de retraite de la fonction publique de Californie.

L'entreprise montréalaise recommande à ses actionnaires de voter contre les propositions du MÉDAC.

«Sur le fond, nous continuons de croire fermement que la structure de capital-actions de la Société lui convient compte tenu du marché et des réalités concurrentielles», peut-on lire dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2019 de Bombardier.

Le géant des transports juge que la structure à deux catégories d'actions «protège la direction des pressions trimestrielles exercées par les analystes et les investisseurs» et qu'elle «protège la Société contre des acquéreurs opportunistes et les offres publiques d’achat hostiles».