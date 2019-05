Quatre Montréalais arrêtés pour une tentative de meurtre en Ontario

Quatre Montréalais ont été arrêtés par la police d'Hamilton pour une tentative d'assassinat raté présumément commise en 2018 contre des proches membre d'une famille mafieuse, qui a depuis été tué.

Charles Olivier Bouchard-Savard, Jonathan Monette et son père Marc Monette et Martine Villeneuve font face à des accusations de voies de fait graves, d'entrée par effraction et de tentative de meurtre.

Courtoisie, police de Toronto

Selon la police d'Hamilton, le quatuor s'en serait pris à deux victimes, des proches du mafieux Cece Luppino, le 19 avril 2018. L'une d'elles a été poignardée et l'autre a réussi à repousser ses assaillants et aller dans une maison du voisinage pour obtenir de l'aide.

Les auteurs de l'agression ont fui la scène dans deux véhicules, dont l'un était conduit par une femme.

«Les deux victimes ont fourni des informations limitées aux enquêteurs», a précisé la police dans son communiqué.

Enquête rouverte

C'est après avoir reçu des informations de la police régionale de Peel et de celle de Toronto que les agents d'Hamilton ont pu réouvrir l'enquête, en décembre 2018 et «identifier» les quatre co-accusés.

Avec l'assistance de la Sûreté du Québec et du Service de la police de la Ville de Montréal, Marc Monette, 53 ans, et Martine Villeneuve, 27 ans, ont été arrêtés le 11 avril dernier. Charles Olivier Boucher-Savard, 29 ans, et Jonathan Monette, 24 ans, étaient déjà en détention pour d'autres accusations, qui ne sont pas reliées à la présente affaire.

Selon un communiqué de la police de Toronto publié en juin dernier, les deux hommes, qui ont de nombreux antécédents judiciaires au Québec, ont été arrêtés après avoir été interceptés avec de la drogue, des armes à feu, des munitions et un silencieux.

Le quatuor ont comparu mercredi matin pour la tentative de meurtre.

Famille de mafiosi notoires

Cece Luppino, 43 ans, a été abattu chez lui au milieu de l’après-midi du 30 janvier. Luppino travaillait dans le domaine immobilier et n’avait pas d’antécédents judiciaires. Son grand-père Giacomo et son père Rocco étaient toutefois des mafiosi notoires au sein de la ‘Ndrangheta, la mafia calabraise, présente en Ontario.

Photo courtoisie, Police de Hamilton

Il était aussi le neveu de Paolo­­­ Violi, dernier parrain de la mafia montréalaise à avoir été tué par balles, le 22 janvier 1978, près du Reggio Bar, à Saint-Léonard.

Les enquêteurs sont toujours à la recherche de l'auteur du meurtre. Si la police n'indique pas si les deux événement sont reliés, elle avait précisé au Journal en février dernier qu'une des hypothèses étudiées étaient que le meurtrier pourrait être Québécois.

- Avec la collaboration d'Eric Thibault