Qui mettra la main sur le voyagiste Transat?

Transat a causé toute une commotion hier en confirmant la tenue de discussions avec plus d’un acheteur potentiel. Les yeux se tournent vers le transporteur albertain WestJet, qui est de plus en plus ambitieux à l’international.

L’annonce, faite quelques minutes avant l’ouverture de l’assemblée annuelle de Transat à Montréal, a donné une couleur très particulière à l’événement.

Visiblement mal à l’aise, Jean-Marc Eustache, PDG et cofondateur de l’entreprise montréalaise, a expliqué aux actionnaires que le conseil d’administration avait été « obligé » de publier un communiqué de presse parce que les informations concernant les « manifestations d’intérêt » avaient commencé à « percoler ».

« Il y a des gens de compagnies qui nous ont approchés, et le problème, c’est qu’à un moment donné il y a eu une fuite dans le marché, et là, ça partait dans tous les sens », a précisé M. Eustache en conférence de presse.

Ce n’est pas Transat qui a lancé le bal, a assuré le dirigeant. En vertu des règles boursières, les entreprises cotées doivent étudier toute offre d’achat et la soumettre au vote des actionnaires si le conseil le juge opportun.

« Ce qui est clair, c’est que nous, on n’est pas là en train de vouloir vendre l’entreprise », a insisté Jean-Marc Eustache.

« Est-ce que la société va partir du Québec ? Ce n’est pas notre intention », a-t-il également dit.

Minorité de blocage

Trois actionnaires québécois possèdent ensemble une minorité de blocage dans Transat : le gestionnaire Letko Brosseau détient 18,2 % de l’entreprise, le Fonds FTQ, 11,6 %, et la Caisse de dépôt, 5,9 %, pour un total de 35,6 %.

« On est toujours disponibles pour appuyer des acquéreurs québécois », a commenté un porte-parole du Fonds FTQ, Patrick McQuilken.

« La Caisse ne télégraphie jamais aux marchés ses stratégies ou intentions », a indiqué un porte-parole de l’institution, Maxime Chagnon.

En vertu de la Loi sur les transports, aucun transporteur aérien ne peut appartenir à plus de 49 % à des intérêts étrangers. Jusqu’à l’an dernier, ce plafond était de 25 %, mais M. Eustache a estimé que la convoitise que suscite Transat « n’a rien à voir » avec ce changement.

De façon étonnante, l’homme de 71 ans s’est montré somme toute détaché face à la possible vente de l’entreprise qu’il a cofondée il y a plus de 40 ans.

« Je ne suis pas très important là-dedans, a-t-il soutenu. Ce qui est important, c’est le bien de l’entreprise. »

Le conseil de Transat a mis sur pied un comité spécial pour étudier les propositions. Il est présidé par Jean-Yves Leblanc, un ancien président de Bombardier Transport.