SCANDALE ROYAL: Meghan et Harry se désabonnent de William et Kate sur Instagram

Parfois, un simple clic de souris suffit pour faire passer un message.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent à l’effet que les deux frères princiers William et Harry sont de moins en moins buddés.

Selon plusieurs admirateurs de la monarchie britannique, le fossé a commencé à se creuser quand le frère cadet a fait connaître ses intentions de convoler en juste noces avec l’Américaine Meghan Markle.

Depuis, une série de signes aussi subtils qu’une poche de farine en pleine face laissent sous-entendre que la relation entre les héritiers ne serait plus ce qu’elle a déjà été.

Mais aujourd'hui, une véritable bombe vient secouer Buckingham Palace.

Semble-t-il que sussexroyal, le compte Instagram officiel du Duc et de la Duchesse de Sussex (pour ceux qui seraient moins calés en titres de noblesse, on fait ici référence à Harry et Meghan) ne suivraient plus kensingtonroyal, le compte Instagram officiel du Duc et de la Duchesse de Cambridge (pour ceux qui seraient moins calés en titres de noblesse, on fait ici référence à William et Kate).

Nous ne savons pas jusqu'où cette querelle princière ira, mais nous urgeons la reine de parler à ses petits-fils pour rétablir l’ordre.

À moins que....