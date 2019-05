Serrer les coudes

Comme tout le monde, j’ai vu les images, j’ai lu les articles et j’ai écouté les reportages. Encore cette année, la nature nous a montré toute sa force et sa grandeur. Comme une claque au visage de notre orgueil pour nous rappeler que, même si parfois on l’oublie, c’est elle qui a le dernier mot.

Je suis chanceux, je ne vis pas dans un endroit qui fut atteint par le désastre des derniers jours. Mais j’ai eu l’occasion de passer près de certaines municipalités inondées et le spectacle est douloureux à regarder. Des gens qui tentent de peine et de misère de sauver quelques biens, quelques souvenirs.

C’est évidemment très triste, mais il y a aussi quelque chose de beau qui peut sortir de ce genre d’évènement. De voir des gens en aider d’autres, pas parce qu’ils sont des amis dans la vie ou parce qu’ils ont été mandatés pour le faire, non, par simple altruisme.

Remplir des sacs de sable, installer des digues, amener quelque chose à manger, aucun geste n’est «de trop» c’est un buffet «all you can give».

Éventuellement, il faudra réfléchir à tout ça. Se poser les bonnes questions à propos des habitations construites dans les zones inondables. Il faudra faire des changements et des choix en lien avec la nouvelle réalité de notre planète. Je suis le premier à croire que le changement doit passer à la deuxième vitesse.

Par contre, pour l’instant, ce n’est pas le moment. Ce n’est pas le moment d’aller sur les médias sociaux pour critiquer les gens qui sont aux prises avec les inondations. Ce n’est pas le temps de les juger ou de les pointer du doigt. Que ce soit des gens qui habitent dans des maisons modestes ou dans des manoirs, ils ont besoin d’aide.

La nature ne fait pas de sélection. Elle n’en a rien à faire du salaire, de la classe sociale ou de la couleur de peau. Si elle décide de s’abattre quelque part, personne ne sera épargné. Sans justice, sans merci.

Le jour où ce sera à notre tour d’être la victime de dame nature, aurons-nous besoin d’aide ou aurons-nous besoin de critiques et des commentaires désobligeants? Je ne dis pas que tout le monde devrait mettre leurs bottes de pluie et aller mettre la main à la pâte, je sais que c’est impossible et même utopiste comme idée.

Le poids de l’eau est déjà immense sur les épaules des sinistrés. Il n’est vraiment pas nécessaire d’ajouter celui de notre cynisme ou de notre sarcasme. Vous n’êtes pas obligé de donner de l’argent, juste un peu de courage. Écrire un petit «lâchez-pas, courage on pense à vous» au lieu de «vous aviez juste à pas emménager là».

La moindre touche de soleil donne de la lumière au plus sinistre des décors.

Je pense à vous, lâchez-pas!