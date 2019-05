Shanie de «Révolution» a maintenant les cheveux ultra colorés et ça lui va trop bien!

Le printemps est souvent annonciateur de changement capillaire pour nos vedettes prefs qui passent chez le coiffeur afin de donner un vent de renouveau à leur crinière. La dernière à avoir opté pour un changement drastique est nulle autre que Shanie Blais, que l’on a connue à OD Bali et plus récemment, à l’émission Révolution!

La danseuse professionnelle adopte les cheveux blonds et courts depuis un bon moment déjà.

Elle a toutefois décidé d’y aller avec quelque chose d’un peu plus «bold» pour la saison chaude : une coloration pêche!

On sait que les roses, corail et pêche sont extrêmement tendance cette saison et c’est une bonne chose, puisque ces coloris se marient à merveille à nos teints un peu plus hâlés de l’été. La couleur va d'ailleurs parfaitement bien à Shanie.

Elle doit ses nouveaux cheveux à Audrey Roy alias La Rouquine du salon Les Barbares, qui a partagé une photo plus détaillée de la nouvelle colo éclatante de Shanie. On adore!

De nombreuses vedettes sont passées voir le coiffeur durant les dernières semaines, incluant Mariana Mazza qui est devenue blonde et Kylie Jenner qui a maintenant les cheveux extra-extra-extra longs!

