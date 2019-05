Sherbrooke: Blessing Dugbeh coupable

SHERBROOKE – Au palais de justice de Sherbrooke, la juge Claire Desgens a déclaré mercredi Blessing Dugbeh coupable des cinq chefs d'accusations pesant sur lui relativement au viol collectif d'une adolescente de 15 ans.

L'accusé de 21 ans a été trouvé coupable d'agression sexuelle en groupe, contacts et incitation à des contacts sexuels, menaces de mort et harcèlement à l'endroit de la plaignante.

En compagnie de plusieurs autres individus d'âge mineur en février 2017 dans un logement de la rue Papineau à Sherbrooke, Blessing Dugbeh a commis des attouchements sur la victime, lui tâtant les seins et parties génitales en plus de l'obliger à lui faire une fellation. Des gestes auxquels elle n'a jamais consenti et pour lesquels l'accusé a choisi d'ignorer ses nombreux refus.

«Les événements se sont déroulés dans un contexte très troublant», a mentionné la juge Claire Desgens.

«Difficile d'imaginer que deux jeunes filles de 15 ans puissent vouloir prendre part à une orgie collective de la sorte avec six adolescents qu'elles connaissent à peine», a-t-elle ajouté.

Pour la juge, la plaignante «ne se trompe pas sur l'essentiel de ce qu'elle a vécu. Le portrait de la situation est suffisamment clair, votre implication accablante».

Pour une agression sexuelle en groupe, la peine minimale est de cinq ans d'emprisonnement.

Après avoir accueilli la décision sans broncher, Blessing Dugbeh a par la suite enregistré un plaidoyer de non-culpabilité aux sept nouvelles accusations portées contre lui.

Il s'agit d'accusations d'agression sexuelle et agression sexuelle grave mettant la vie en danger de trois plaignantes d'âge mineur.

L'accusé savait être porteur du VIH au moment des présumées agressions qui seraient survenues entre mai 2016 et septembre 2017 à Sherbrooke.