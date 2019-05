L’Espace musée Québecor expose dans Si le Québec m’était conté les œuvres du célèbre portraitiste Pierre Dury. À travers une soixantaine de portraits, il nous fait découvrir quelque 86 personnalités qui ont marqué le Québec à leur façon, notamment René Lévesque, Bernard Landry, Pauline Marois, Félix Leclerc, Jean-Pierre Ferland, Marjo, Marcel Dubé, Janine Sutto, Robert Lepage ainsi que Pierre Péladeau.

Lors du lancement de Si le Québec m’était conté, on apercevait, de gauche à droite, Pascale Bourbeau, Pierre Calvé, Robert Lepage, Jean-Pierre Ferland, Pierre Létourneau, Mouffe, Pierre Dury, l’ancienne première ministre Pauline Marois, Jean B. Péladeau, Carole Laure et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

L’un des grands chanteurs québécois, Raymond Lévesque, est en compagnie de Pierre Dury, reconnu comme le photographe des célébrités.

Parmi les magnifiques œuvres, il y a celle de Robert Lepage qu’on aperçoit sur la photo.

Rosannie Filato est en compagnie de Lisette Lapointe et d’Hadrien Parizeau. Photo Mario Beauregard

La dynamique Chloé Langlois est entourée de son grand-père, Pierre Dury, de Sylvie Cordeau, Québecor, et de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. Photo Mario Beauregard

Bobby Pagliaro était en compagnie de son paternel, le légendaire Michel Pagliaro. Photo Mario Beauregard