Superhéros: l’offensive Marvel

Le week-end dernier, Marvel a marqué à nouveau l’histoire du cinéma avec la sortie d’Avengers : Endgame qui a atteint des sommets au box-office. En s’associant avec Disney, Marvel a développé tout un plan pour rallier le public au grand comme au petit écran, et ce, encore pour des décennies.

Marvel’s Agents of SHIELD

Photo courtoisie, ABC

Si vous connaissez l’univers de Marvel, vous êtes familiers avec le SHIELD. Cette série est littéralement un dérivé télévisuel de la franchise ciné Avengers. Elle est dans sa continuité et les références y sont nombreuses. Phil Coulson, agent et directeur de l’organisation internationale d’enquête et de défense que l’on a vu dans plusieurs films est de retour. Incidemment, il est incarné par le même acteur qui a popularisé le personnage, Clark Gregg. Victime de Loki dans le premier film d’Avengers, on renoue avec lui après une longue convalescence. Nick Fury apparaît d’ailleurs dans la saison 1. Ici, on confie à Coulson une nouvelle équipe dont font partie une aviatrice experte en arts martiaux, un espion doté d’une grande force, un génie des nouvelles technologies et un biologiste. Des profils qui ressemblent étrangement à ceux de Black Widow, Captain America, Iron Man et Hulk, noyau dur du SHIELD. Ensemble, ils doivent enquêter sur des artefacts mystérieux et arrêter ceux qui mettraient en péril la planète.