Transport en commun: Les prix augmenteront le 1er juillet dans le Grand Montréal

Le prix de la plupart des titres de transport en commun grimpera le 1er juillet dans la grande région de Montréal.

Les titres mensuels augmenteront de 1,50 $ à Montréal et à Longueuil et de 2 $ à Laval.

Le titre de transport unitaire, qui était de 3,25 $ dans ces trois villes, passera à 3,50 $. Il s’agit d’une première augmentation depuis quelques années, puisque ces tarifs sont indexés avec une règle d’arrondi, pour faciliter le paiement par argent comptant. «On passe de 3,25 $ à 3,50 $ une fois par quelques années, plutôt que d’indexer chaque année de quelques sous», a expliqué Simon Charbonneau, porte-parole de l’Agence régionale de transport métropolitain (ARTM).

Les rabais tarifaires accordés aux enfants, aux étudiants de tous âges et aux personnes de 65 ans et plus seront maintenus.

Augmentation de 2 %

En moyenne, les titres de transport seront indexés de 2 % pour les quatre grands transporteurs de la région : la Société de transport de Montréal (STM), celle de Laval (STL), le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et exo, qui gère les trains de banlieue et les autobus des couronnes.

L’ARTM, maintenant responsable de la tarification des transports collectifs, a diffusé ces nouvelles grilles tarifaires mercredi. «Cette indexation tient compte à la fois de l’inflation, de l’augmentation des coûts d’exploitation, des services de transport collectif et du maintien de l’équilibre du financement des services», peut-on lire dans le communiqué qui les accompagnait.

Deux-Montagnes

Les nouvelles grilles tarifaires ne comprennent aucune nouvelle mesure pour les clients des lignes de train de banlieue Deux-Montagnes et Mascouche, dont le service a progressivement été réduit au cours de l’année et qui ne seront plus totalement fonctionnelles en janvier 2020.

Ceux-ci continuent toutefois de bénéficier du rabais d’environ 30 % sur les prix réguliers, selon leur zone de résidence.

En tenant compte de celle-ci, le titre TRAM (qui inclut l’accès aux trains de banlieue, aux métros et aux autobus de la grande région métropolitaine) demeure sous le prix d’un titre TRAIN (accès uniquement au train), remarque M. Charbonneau.

Les nouvelles grilles tarifaires complètes sont disponibles sur le site www.artm.quebec.

- Avec la collaboration de Guillaume Pelletier, 24 h

Tarification en vigueur à partir du 1er juillet 2019

Titre | Coût | Augmentation