Un conseil de sexualité qui va de soi

Je suis toujours étonnée de constater à quel point les gens sont peu évolués en matière de sexualité alors que le sujet touche tout le monde et occupe autant de place dans la société. Malgré les bons conseils que vous lui avez donnés, je me permets quand même d’en ajouter un supplémentaire à l’intention de cette femme qui n’a pas pu, en 30 ans d’essais avec son mari, jouir de façon adéquate. Au lieu d’attendre que son mari la fasse jouir, il suffit qu’elle stimule elle-même son clitoris durant la pénétration. C’est ce que conseillait Mme Huguette Proulx à la radio dans les années 60 et je peux lui assurer que c’est magique.

Angie

Je doute que votre conseil ait une résonance dans un couple aussi figé en la matière que celui à qui vous faites allusion. Mais sait-on jamais ?