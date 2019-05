Un resto chouchou d’Ahuntsic se voit dans l’obligation de fermer ses portes

C’est une bien triste nouvelle que la chef propriétaire du restaurant Le Lucie, Mitche, a annoncé mardi soir sur la page Facebook de son établissement.

Le resto bien-aimé des résidents du quartier Ahuntsic, mais aussi de plusieurs Montréalais qui faisaient le détour sur la rue Fleury Ouest, fermera ses portes le 1er juin prochain.

C’est que le nouveau propriétaire de la bâtisse a décidé de ne pas reconduire le bail du restaurant, préférant tout démolir. La propriétaire se retrouve donc en quelque sorte dans une impasse administrative et financière qui la force à fermer ses portes après 7 années à servir de la bonne bouffe dans le quartier.



Pour son dernier mois, la chef a décidé de mettre le paquet avec un menu teinté de jeux de mots et de blagues afin de terminer cette grande aventure en beauté et avec le sourire. Vous pouvez retrouver ce tout dernier menu sur le site Internet de l’établissement.

Le Lucie était en fait le nouveau projet de Mitche qui avant était à la tête du restaurant Le Chien Rose. Elle avait pris la décision de cesser les activités de ce premier restaurant le 30 décembre 2017 pour revenir environ deux mois plus tard avec Le Lucie.

