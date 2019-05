Une personne manque à l'appel après un grave incendie en Gaspésie

Un grave incendie aurait fait une victime dans une résidence de Caplan, en Gaspésie, la nuit dernière.

Selon la Sûreté du Québec, les flammes se sont déclarées vers 2 h 10 et se sont rapidement propagées au reste du domicile. Le drame s’est produit sur le boulevard Perron Ouest, dans la petite municipalité de la baie des Chaleurs.

Les autorités craignent le pire pour l’un des cinq occupants présents lors des faits, puisque cette personne manquait toujours à l’appel en début de journée. Son identité n’est pas connue.

Les quatre autres occupants sont sains et saufs, bien que l’un d’eux a été transporté dans un centre hospitalier pour y soigner des blessures mineures.

Au moment d’écrire ces lignes, cinq heures après l’embrasement du bâtiment, les pompiers étaient toujours à éteindre les derniers foyers de l'incendie.

«Selon les premières informations disponibles, l’incendie pourrait avoir été causé par un feu de cuisson», a précisé Béatrice Dorsainville, porte-parole à la SQ.

Un enquêteur en scène d’incendie, accompagné de techniciens, est attendu sur place plus tard aujourd’hui afin de procéder à une investigation des lieux avec les pompiers locaux et pour déterminer plus précisément la cause du brasier.

Cet événement survient moins d’un an après l'incendie qui avait tué une mère et deux ados, en octobre 2018, dans une maison de Saint-Siméon-de-Bonaventure, situé à une douzaine de kilomètres à l’est de Caplan.