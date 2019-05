Union des artistes: Sophie Prégent prête à passer le flambeau

MONTRÉAL – Sophie Prégent a été réélue à la présidence de l’Union des artistes (UDA) le 25 mars dernier, pour un deuxième mandat de quatre ans. «Ce sera possiblement mon dernier», a confié la comédienne en entrevue.

Élue à la tête du syndicat des acteurs, chanteurs, animateurs et danseurs professionnels québécois pour la première fois en 2013, Sophie Prégent se montre catégorique lorsqu’on questionne sa motivation à ne pas solliciter de troisième représentation en 2023.

«Parce que ça fera, décrète-t-elle simplement. C’est suffisant. Moi, je pense qu’on ne peut pas rester dans un poste comme ça trop longtemps, qu’il faut laisser la place aux plus jeunes, qui ont des visions et des considérations différentes.»

«Je m’étais donné des objectifs à l’Union; la diversité, par exemple, me tenait beaucoup à cœur. Probablement que c’était aussi le cas de mon prédécesseur (Raymond Legault, NDLR), et de Pierre Curzi avant lui, mais ils avaient d’autres préoccupations, et les prochains présidents auront les leurs également. Je ne m’accroche pas. C’est comme pour les rôles de 50 ans; c’est plaisant qu’il y en ait, mais il doit aussi y en avoir pour les gens de 35 ans. C’est important pour moi de passer le flambeau.»

Sophie Prégent a toutefois «bien des chaudrons sur le poêle», affirme-t-elle, à surveiller de près avant son départ. Elle tient à réformer le système d’élections de l’UDA – actuellement éparpillé entre un système de votation par la poste et un autre par courrier électronique, aux règlements légèrement différents –, et l’accessibilité au travail et la diversité constituent ses principaux chevaux de bataille.

«Pour les minorités visibles et les minorités audibles, résume-t-elle. Il y a toutes sortes de diversités. Trouvez-moi des gens qui ont des accents différents quand ils parlent... Il n’y en a pas. C’est difficile. On veut leur offrir de beaux gros rôles, à eux aussi. Les diffuseurs sont parfois frileux. Il faut comprendre leur rythme d’exécution, mais nous, on est là pour pousser sur la machine.»

Grande liberté

Finaliste à la prochaine Soirée Artis dans la catégorie Rôle féminin/Séries dramatiques saisonnières pour sa prestation dans la peau de Dorice McQuaid dans «Cheval-Serpent», Sophie Prégent, tout à fait zen, n’aspire nullement à remporter la statuette scintillante.

«Je ne sens même pas de pression de gagner ou pas, lance-t-elle. Je ne m’attendais pas à ça. Je prends juste cette nomination comme un "nanane", une claque dans le dos, un "je t’aime" dans l’oreille. À presque 30 ans de métier, je constate que je suis encore dans le cœur des gens et c’est tout ce qui m’importe. Je suis émue d’être là.»

Satisfaite des deux saisons de la fiction écrite par Danielle Trottier – aujourd’hui définitivement terminée – et diffusée sur Tou.tv Extra, puis à Radio-Canada, Sophie Prégent dit en conserver un souvenir particulier.

«Ce projet, c’était beaucoup de liberté, souligne-t-elle. J’étais tellement heureuse de faire ça. J’ai plané! Ça faisait très longtemps que je n’avais pas eu une aussi grande responsabilité de comédienne sur les épaules. Je croyais qu’avec mon travail à l’Union, je me sentirais étouffée, je me demandais si j’aurais le temps, mais j’ai appris mes textes bien à l’avance, avant le début du tournage. Et, quand je suis arrivée sur le plateau, c’était le bonheur total! J’en ai seulement profité. Je ne voulais pas que le stress l’emporte sur mon plaisir.»