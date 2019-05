Noble céréale paysanne qui fut la coqueluche des années passées, le quinoa est maintenant disponible en mille saveurs et déclinaisons diverses.

Elle qui fut une star que l’on ne pouvait trouver que dans les épiceries fines ou bio ou lors d’un périple dans les montagnes éloignées du Pérou est maintenant sur les étals de toutes les épiceries même les plus banales. Et de nous la servir au pesto, aux tomates, en déjeuner, en plat préparé, en préparation instantanée, etc. comme si on ne pouvait pas la cuire simplement. Pauvre quinoa !

Avec toutes ses vertus pour notre santé, courez en acheter, mais de l’originale, blanche ou rouge, à votre goût. Le véritable quinoa a toujours les mêmes bienfaits pour nous. Et c’est d’une facilité enfantine à cuire. Profitez-en. Mais attention aux préparations prêtes à l’emploi et à leurs ingrédients.

Ce soir, essayez donc une petite salade de quinoa pleine de saveurs diverses utilisant de nombreux légumes. À servir avec, il faut bien se gâter, une petite sauce légèrement relevée pour exciter nos papilles.

Puisque le quinoa se prête à tout, préparons par la même occasion une soupe avec des airs asiatiques pour bien commencer un repas de fin de semaine. Vous la servirez avec un peu de sauce soja.

Surtout, n’oubliez pas les bienfaits de votre quinoa.

Salade de quinoa aux légumes

Photo courtoisie

Des saveurs fraîches pour cette assiette printanière qui se sert en entrée, en plat léger ou en accompagnement d’un poisson grillé.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes

170 g(1 tasse) de quinoa

1 courgette de taille moyenne

2carottes de taille moyenne

60 ml (¼ tasse) de jus d’orange

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

1oignon blanc, pelé et en fines tranches

2 tomates, en quartiers

225 g (8 oz) de pastèque (melon d’eau), en cubes

225 g (8 oz) de laitues mélangées

2 c. à s. de graines de citrouille

2 c. à s. d’amandes concassées

Sauce

375 ml(1½ tasse) de yogourt nature

125 ml(½ tasse) de mayonnaise

1 c. à t.de moutarde de Dijon

60 ml(¼ tasse) de sirop d’érable

½ c. à t.de piment moulu

½ c. à t.de sel d’ail

Méthode

Dans une casserole, porter le bouillon à ébullition. Ajouter le quinoa et cuire à feu moyen 5 minutes. Remuer. Couvrir la casserole. Baisser le feu et cuire 10 minutes. Retirer la casserole du feu. Remuer à la fourchette pour séparer les grains. Transférer dans un grand bol et laisser refroidir. Pendant ce temps, à l’aide d’une mandoline (ou d’un bon couteau), couper en tranches fines la courgette et les carottes. Préparer la sauce en mélangeant tous les ingrédients au fouet dans un bol. Verser dans des bols individuels. Arroser le quinoa de jus d’orange et d’huile d’olive. Ajouter les carottes, les courgettes, l’oignon, les tomates et la pastèque. Mélanger. Répartir les laitues sur des assiettes. Ajouter la salade de quinoa et de légumes. Saupoudrer de graines de citrouille et d’amandes. Servir avec les bols de sauce.

Potage de maïs au quinoa rouge

Photo courtoisie

Cet étonnant mélange de maïs et de quinoa sera apprécié de tous. La saveur douce du maïs se prête parfaitement à la délicatesse du quinoa.

Personnes : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 1 h

Ingrédients

2 c. à s. d’huile végétale

1 gros oignon, pelé et haché

2 branches de céleri, finement hachées

1gousse d’ail, finement hachée

2 poireaux, finement en tranches

85 g(½ tasse) de quinoa blanc

500 g (3 tasses) de maïs en grains surgelés

2 L(8 tasses) de bouillon de légumes

1 c. à s. de beurre salé

80 g (½ tasse) de quinoa rouge cuit

Méthode