4 choses à savoir sur le «co-dressing» ou placard commun mère-fille

Échanger des vêtements avec sa mère, c’était un concept inconcevable il y a 25 ans! Depuis 2012, c’est devenu un phénomène très en vogue qu’on appelle le «co-dressing», ou placard commun. Voici 4 choses à savoir sur cette tendance actuelle.

1. La tendance du «co-dressing»

Mères et filles sont beaucoup plus enclines à troquer leurs tenues, sans malgré tout tomber dans le clonage. Pourquoi? D’abord parce qu’on est dans une ère du culte du cool! Les codes vestimentaires sont moins stricts qu’avant et plus fantaisistes.

2. Les avantages du «co-dressing»

Partager des vêtements, c’est un excellent moyen de créer une belle complicité mère-fille et de passer du temps ensemble. D’un point de vue économique, c’est aussi une façon d’avoir une plus grande garde-robe à moindre coût!

Aujourd’hui, la frontière entre les générations est plus floue qu’avant et on partage souvent des valeurs et des goûts communs pour la musique, les séries télé, les films et la mode. On s’habille de plus en plus de la même façon, quel que soit notre âge, mais c’est important de ne pas tomber dans le jeunisme. Vouloir paraître jeune à tout prix est la meilleure manière de se vieillir!

3. Les vêtements à partager

Chaque personnalité a son propre style vestimentaire et une femme de 30, 40 ou 50 ans ne va pas nécessairement agencer les tenues de la même façon qu’une jeune fille. Et ça, il ne faut pas l’oublier!

Le duo peut également faire l’exercice d’aller magasiner ensemble et de chercher des morceaux et des tenues, qui pourraient autant épouser le style de la mère que celui de son ado! Un projet qui peut s’avérer beaucoup plus simple qu’il peut paraître à première vue.

4. Les indémodables

Il y a des pièces indémodables qu’on peut facilement se partager de génération en génération! Les espadrilles qui s’adaptent parfaitement à un look plus chic ou décontracté, un jean ou une jupe! La chemise blanche, boutonnée jusqu’en haut ou nouée à la taille, est également un classique BCBG. Sans oublier le blouson de cuir, pour un look glam rock, et le chandail marinière, particulièrement à la mode cette année. Pour le trio classique et élégant: ballerines, jeans et veston.

L’idée est de trouver un équilibre et des tenues adaptées dans lesquelles on se sentira bien tout en restant tendance!