5 films et séries pour décrocher du quotidien

Les semaines peuvent être longues : les responsabilités s’accumulent, le temps vient à manquer et le stress nous gagne.

Heureusement, on peut toujours compter sur un bon film ou une série rigolote pour nous changer les idées.

Pour ce faire, on se tourne vers la vidéo sur demande (VSD). Club illico rassemble un catalogue impressionnant de productions québécoises exclusives, de longs-métrages époustouflants et de séries télé de grande qualité. Du nouveau contenu est ajouté à la plateforme chaque semaine – et il est en français!

Voici une sélection de films et séries disponibles sur la plateforme de visionnement à regarder après une longue journée au boulot. À vos télécommandes!

Journal d’un vampire, Saison 5 (2013)

Série fantastique – Mise en ligne le 2 mai

Le journal d’un vampire est destiné aux adolescents, mais son public est beaucoup plus large. Si vous avez craqué pour Gossip Girl et Pretty Little Liars, cette série est pour vous!

Dans cette cinquième saison, Elena, la protagoniste devenue vampire, traverse de nombreuses épreuves en compagnie de son copain, de ses amis et de son ancêtre et double Katherine Pierce. Dans la ville de Mystic Falls, les coups bas, les lourds secrets et les trahisons abondent.

Sex and the City 2 (2010)

Comédie – Mise en ligne le 9 mai

La popularité de Sex and the City est légendaire. Comment oublier les mésaventures de Carrie, Miranda, Charlotte et Samantha dans le Manhattan du tournant du siècle? Dans ce deuxième film inspiré de la série, les quatre amies voyagent jusqu’à Abu Dhabi pour fuir leur quotidien étouffant.

Loin d’être un chef-d’œuvre, le film gagne pourtant les cœurs de tous ceux et celles qui, comme des milliers d’autres à travers le monde, ont suivi les déboires amoureux et professionnels des protagonistes. Comment résister?

2 filles fauchées, Saison 1-5 (2011-2015)

Série de comédie – En ligne

Une sitcom en bonne et due forme est le meilleur remède contre le stress. Dans 2 filles fauchées, on suit le quotidien de deux filles sans le sou (évidemment) qui travaillent dans un restaurant miteux pour joindre les deux bouts.

Les dialogues remplis de sarcasme, de références à la culture pop et d’un brin de vulgarité sont le moteur de cette série désopilante.

iZombie, Saison 2 (2016)

Série policière fantastique – Mise en ligne le 9 mai

Les zombies ont la cote ces temps-ci, et cette série s’inscrit à merveille dans ce courant. Liv Moore, une étudiante en médecine devenue zombie par un tour de force du destin, combat ses instincts cannibales en faisant bon usage de ses pouvoirs psychiques nouvellement acquis pour arrêter des meurtriers.

L’intrigue saugrenue tirée d’un populaire comic book américain oscille entre effets comiques et enquêtes policières dans un joyeux melting-pot qui ne nous laisse jamais sur notre faim.

Madagascar (2005)

Film d’animation – Mise en ligne le 2 mai

Les années 2000 marquent un tournant dans l’industrie du film d’animation aux États-Unis. La 3D prend le dessus sur l’animation traditionnelle et les producteurs donnent à des acteurs connus le mandat de donner vie aux personnages à l’écran.

Dans la version française, Anthony Kavanagh incarne Marty, un zèbre anxieux, comparse d'Alex, Julien et Gloria, des animaux de zoo qui s’évadent afin de voir le monde une fois pour toutes.

Madagascar est également le théâtre de l’inoubliable «I Like To Move It», ver d’oreille extrêmement envahissant... et attachant.

