7 vins rosés à moins de 20$ à savourer tout l’été

Partager une bonne bouteille de vin est souvent une excellente manière de passer du temps entre amis ou en famille. Et pas besoin de payer des fortunes pour se délecter d’un bon vin – dans les succursales de la SAQ, on retrouve une panoplie de bouteilles savoureuses à prix doux.

Du 2 au 12 mai prochains, pour chaque bouteille de rosé achetée à la SAQ, 1$ sera remis aux Banques alimentaires du Québec. Comme les occasions de déboucher un rosé abondent ces temps-ci, pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en buvant de manière philanthropique?

Voici une sélection de sept rosés pas piqués des vers à déguster pour la fête des Mères, pour célébrer l’ouverture du patio ou encore lors de vos premiers BBQs. Santé!

Domaine du Ridge Champs de Florence 2018 – 14,55$

Ce rosé québécois à la robe saumonée étonne par ses arômes de petits fruits. Développé au Domaine du Ridge, vignoble des Cantons-de-l’Est, le vin s’appuie sur un cépage unique à la province, le Seyval noir. Rafraîchissant et vaporeux à la fois, il complètera à merveille vos après-midis au soleil!

Domaine Houchart Provence 2018 – 19,05$

Un nectar venu tout droit de Provence à la couleur magenta qui se boit très bien à l’apéro. On craque d’abord pour son odeur de melon avant de plonger dans ses notes de pêche, de framboise et de fraise mûre.

Le Pive Gris – 15,60$

La robe florissante et délicate du Pive Gris complète à merveille son palais vif de pétales de roses, de petits fruits et de fleur d’oranger. Sa finale tout en acidité en fera le compagnon idéal de vos salades composées et des poissons grillés de vos BBQs estivaux.

Gérard Bertrand Languedoc Côte des Roses 2018 – 18,35$

Ce rosé aux arômes de melon d’eau et de pêche plaira aux amateurs de vins sucrés. Peu acide et juste assez sec, le Côte des Roses est l’une des meilleures bouteilles que vous pourrez trouver à ce prix mini.

Vignoble Rivière du Chêne Le Rosé Gabrielle 2018 – 15,25$

C’est Gabrielle, la fille du propriétaire du Vignoble Rivière du Chêne, qui donne son nom à ce vin souple aux arômes de baies. Parfait pour accompagner le saumon, la truite et les crevettes sur le grill.

Lurton Les Fumées Blanches Gris de Sauvignon 2018 – 15,55$

Une véritable explosion de délices tropicaux se cache dans ce rosé. En bouche, on se délecte de parfums de mangue, de goyave et d’ananas, le tout enrobé dans une franche minéralité. Un vin vif qui plaira à tous vos convives – garanti!

Les Vents d'Ange Marie-Rose 2018 – 13,00$

C’est à Saint-Joseph-du-Lac que le vignoble Les Vents d'Ange s’affaire à produire cette création tout en fraîcheur. On la boit pour profiter de son savoureux goût de miel et de confiture. Servez le à peine refroidi à l’apéro, au brunch ou lors d’un souper : c’est un véritable passe-partout!

Quel que soit le rosé qui fera battre votre cœur, assurez-vous de vous le procurer lors de la campagne de dons de la SAQxBAQ. Vous vous sentez l’âme généreuse? Sachez qu’il sera également possible de faire des dons supplémentaires lors de votre passage à la caisse. Vous serez aussi en mesure de faire un don aux BAQ et ce, toute l’année durant via le site web de la SAQ.